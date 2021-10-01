Верес - Мариуполь 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
23 Октября 2021, Суббота. 14:00 МСК. Премьер-лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Мариуполь, которое состоится 23 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верес
Ровно
Мариуполь
Мариуполь
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вирт
|Остап Миронович Маркевич
История личных встреч
|02.12.2020
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|20.05.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 10
|1 : 1
|14.04.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 5
|2 : 0
|14.10.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 12
|1 : 1
|16.07.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 1
|0 : 0
|13.05.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 30
|1 : 1
|08.10.2016
|Украина - Первая лига
|Тур 13
|3 : 1