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Верес - Мариуполь 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
23 Октября 2021, Суббота. 14:00 МСК. Премьер-лига, 12-й тур
ВересМариуполь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Мариуполь, которое состоится 23 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верес
Ровно
Мариуполь
Мариуполь
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вирт
Украина Остап Миронович Маркевич
История личных встреч
02.12.2020 Кубок Украины 1/8 финала Верес1 : 0Мариуполь
20.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 10 Верес1 : 1Мариуполь
14.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 5 Мариуполь2 : 0Верес
14.10.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Верес1 : 1Мариуполь
16.07.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Мариуполь0 : 0Верес
13.05.2017 Украина - Первая лига Тур 30 Мариуполь1 : 1Верес
08.10.2016 Украина - Первая лига Тур 13 Верес3 : 1Мариуполь

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