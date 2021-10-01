Свернуть список

Рух Львов - Минай 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
24 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Премьер-лига, 12-й тур
Рух ЛьвовМинай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух Львов - Минай, которое состоится 24 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рух В
Винники
Минай
Минай
Главные тренеры
Беларусь Леонид Станиславович Кучук
Украина Игорь Иванович Леонов
История личных встреч
11.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 21 Рух В2 : 0Минай
01.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 8 Минай0 : 0Рух В
03.08.2020 Украина - Первая лига Тур 28 Рух В1 : 0Минай
12.10.2019 Украина - Первая лига Тур 13 Минай1 : 1Рух В

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close