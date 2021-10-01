Рух Львов - Минай 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
24 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Премьер-лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух Львов - Минай, которое состоится 24 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рух В
Винники
Минай
Минай
Главные тренеры
|Леонид Станиславович Кучук
|Игорь Иванович Леонов
История личных встреч
|11.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 0
|01.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 0
|03.08.2020
|Украина - Первая лига
|Тур 28
|1 : 0
|12.10.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 13
|1 : 1