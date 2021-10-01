Динамо Киев - Днепр-1 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Динамо имени Валерия Лобановского (Киев, Украина), вместимость: 16873
24 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Премьер-лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Днепр-1, которое состоится 24 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Игор Йовичевич
История личных встреч
|10.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 0
|31.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 2
|28.02.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 20
|3 : 1
|29.09.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|2 : 0
|18.04.2018
|Кубок Украины
|1/2 финала
|1 : 4