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Динамо Киев - Днепр-1 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Динамо имени Валерия Лобановского (Киев, Украина), вместимость: 16873
24 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Премьер-лига, 12-й тур
Динамо КиевДнепр-1

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Днепр-1, которое состоится 24 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
Румыния Мирча Луческу
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
10.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 21 Динамо К2 : 0Днепр-1
31.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 8 Днепр-11 : 2Динамо К
28.02.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Днепр-13 : 1Динамо К
29.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Динамо К2 : 0Днепр-1
18.04.2018 Кубок Украины 1/2 финала Днепр-11 : 4Динамо К

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