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Заря - Колос 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
24 Октября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Премьер-лига, 12-й тур
ЗаряКолос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Колос, которое состоится 24 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Луганск
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
21.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 19 Колос1 : 0Заря
17.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 6 Заря1 : 1Колос
11.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 8 Колос0 : 2Заря
06.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Заря1 : 0Колос
10.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 14 Заря2 : 0Колос
11.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Колос1 : 3Заря

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