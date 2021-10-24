Заря - Колос 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
24 Октября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Премьер-лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Колос, которое состоится 24 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Луганск
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|21.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 0
|17.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 1
|11.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 8
|0 : 2
|06.06.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 3
|1 : 0
|10.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 14
|2 : 0
|11.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 3
|1 : 3