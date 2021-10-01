Брайтон - Манчестер Сити 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
23 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон - Манчестер Сити, которое состоится 23 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|3 : 2
|13.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 0
|11.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 5
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|4 : 0
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 4
|06.04.2019
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 0
|09.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|3 : 1
|12.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 2