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Брайтон - Манчестер Сити 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
23 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
БрайтонЛестер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон - Манчестер Сити, которое состоится 23 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
18.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 37 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Манчестер Сити
13.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Манчестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
11.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 35 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 5Манчестер Сити
31.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 4 Манчестер Сити4 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
12.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 38 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 4Манчестер Сити
06.04.2019 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 7 Манчестер Сити2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
09.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 31 Манчестер Сити3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
12.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 1 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Манчестер Сити

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