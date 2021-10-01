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Лидс - Вулверхэмптон 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
23 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
ЛидсВулверхэмптон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс - Вулверхэмптон, которое состоится 23 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
19.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Вулверхэмптон1 : 0Лидс Юнайтед
19.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Лидс Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
07.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Лидс Юнайтед0 : 3Вулверхэмптон
22.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Вулверхэмптон4 : 1Лидс Юнайтед
17.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Лидс Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
22.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Вулверхэмптон0 : 1Лидс Юнайтед
19.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Лидс Юнайтед2 : 1Вулверхэмптон
17.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Вулверхэмптон2 : 3Лидс Юнайтед
06.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Вулверхэмптон4 : 3Лидс Юнайтед
25.10.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Лидс Юнайтед1 : 2Вулверхэмптон

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