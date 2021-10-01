Лидс - Вулверхэмптон 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
23 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс - Вулверхэмптон, которое состоится 23 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Бруну Лаже
История личных встреч
|19.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 0
|19.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 1
|07.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|0 : 3
|22.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|4 : 1
|17.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|0 : 1
|22.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|0 : 1
|19.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|2 : 1
|17.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|2 : 3
|06.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|4 : 3
|25.10.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|1 : 2