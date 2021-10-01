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Кристал Пэлас - Ньюкасл 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
23 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Кристал ПэласНьюкасл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ньюкасл, которое состоится 23 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
Англия Стив Брюс
История личных встреч
02.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 22 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
27.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Кристал Пэлас0 : 2Ньюкасл Юнайтед
22.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Кристал Пэлас1 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
06.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Кристал Пэлас
22.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Кристал Пэлас0 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 26 Кристал Пэлас1 : 1Ньюкасл Юнайтед
21.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 9 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
30.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 36 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
28.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 14 Кристал Пэлас5 : 1Ньюкасл Юнайтед

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