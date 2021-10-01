Кристал Пэлас - Ньюкасл 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
23 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ньюкасл, которое состоится 23 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Стив Брюс
История личных встреч
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 2
|27.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 2
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 0
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 0
|06.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 1
|22.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 0
|04.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 1
|21.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 0
|30.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 0
|28.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|5 : 1