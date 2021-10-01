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Саутгемптон - Бёрнли 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
23 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
СаутгемптонБернли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Бёрнли, которое состоится 23 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Англия Шон Дайч
История личных встреч
04.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Саутгемптон3 : 2Бёрнли
26.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Бёрнли0 : 1Саутгемптон
15.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Саутгемптон1 : 2Бёрнли
10.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Бёрнли3 : 0Саутгемптон
02.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Бёрнли1 : 1Саутгемптон
12.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Саутгемптон0 : 0Бёрнли
24.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 28 Бёрнли1 : 1Саутгемптон
04.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 11 Саутгемптон0 : 1Бёрнли
14.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Бёрнли1 : 0Саутгемптон
16.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 8 Саутгемптон3 : 1Бёрнли

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