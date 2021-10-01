Саутгемптон - Бёрнли 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
23 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Бёрнли, которое состоится 23 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Шон Дайч
История личных встреч
|04.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|3 : 2
|26.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|0 : 1
|15.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 2
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|3 : 0
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|12.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 0
|24.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 1
|04.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 1
|14.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 0
|16.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|3 : 1