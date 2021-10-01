Брентфорд - Лестер 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Лестер, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Томас Франк
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|24.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|25.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1