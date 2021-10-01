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Вест Хэм - Тоттенхэм 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Вест ХэмТоттенхэм Хотспур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм - Тоттенхэм, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
21.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Вест Хэм Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
18.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Тоттенхэм Хотспур3 : 3Вест Хэм Юнайтед
23.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вест Хэм Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
27.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Вест Хэм Юнайтед
31.10.2018 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Вест Хэм Юнайтед1 : 3Тоттенхэм Хотспур
20.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Вест Хэм Юнайтед0 : 1Тоттенхэм Хотспур
04.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 21 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Вест Хэм Юнайтед
25.10.2017 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Тоттенхэм Хотспур2 : 3Вест Хэм Юнайтед
23.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Хэм Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур

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