Вест Хэм - Тоттенхэм 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм - Тоттенхэм, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 1
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 3
|23.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 3
|27.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 1
|31.10.2018
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 3
|20.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 1
|04.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 1
|25.10.2017
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 3
|23.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 3