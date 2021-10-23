Кадис - Алавес 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
23 Октября 2021, Суббота. 17:15 МСК. Ла Лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Алавес, которое состоится 23 октября 2021 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Алавес
Витория
Главные тренеры
|Альваро Сервера
|Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
|13.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 1
|10.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|3 : 1