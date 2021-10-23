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Кадис - Алавес 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
23 Октября 2021, Суббота. 17:15 МСК. Ла Лига, 10-й тур
КадисАлавес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Алавес, которое состоится 23 октября 2021 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Алавес
Витория
Главные тренеры
Испания Альваро Сервера
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
13.03.2021 Испания - Примера Тур 27 Алавес1 : 1Кадис
10.01.2021 Испания - Примера Тур 18 Кадис3 : 1Алавес

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