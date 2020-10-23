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Эльче - Эспаньол 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
23 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига, 10-й тур
ЭльчеЭспаньол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Эспаньол, которое состоится 23 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
Испания Фран Эскриба
Испания Висенте Перис Морено
История личных встреч
06.04.2015 Испания - Примера Тур 29 Эспаньол1 : 1Эльче
02.11.2014 Испания - Примера Тур 10 Эльче2 : 1Эспаньол
09.03.2014 Испания - Примера Тур 27 Эспаньол3 : 1Эльче
05.10.2013 Испания - Примера Тур 8 Эльче2 : 1Эспаньол

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