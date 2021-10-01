Атлетик - Вильярреал 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
23 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Ла Лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик - Вильярреал, которое состоится 23 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Унаи Эмери
История личных встреч
|21.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 1
|23.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
|01.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 0
|03.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 0
|20.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 1
|26.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 3
|09.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 3
|19.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 1
|07.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 31
|3 : 1
|20.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 0