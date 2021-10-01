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Атлетик - Вильярреал 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
23 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Ла Лига, 10-й тур
АтлетикВильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик - Вильярреал, которое состоится 23 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
21.02.2021 Испания - Примера Тур 24 Атлетик Б1 : 1Вильярреал
23.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Вильярреал1 : 1Атлетик Б
01.03.2020 Испания - Примера Тур 26 Атлетик Б1 : 0Вильярреал
03.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Вильярреал0 : 0Атлетик Б
20.01.2019 Испания - Примера Тур 20 Вильярреал1 : 1Атлетик Б
26.09.2018 Испания - Примера Тур 6 Атлетик Б0 : 3Вильярреал
09.04.2018 Испания - Примера Тур 31 Вильярреал1 : 3Атлетик Б
19.11.2017 Испания - Примера Тур 12 Атлетик Б1 : 1Вильярреал
07.04.2017 Испания - Примера Тур 31 Вильярреал3 : 1Атлетик Б
20.11.2016 Испания - Примера Тур 12 Атлетик Б1 : 0Вильярреал

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