Атлетико - Реал Сосьедад 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
24 Октября 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Ла Лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Реал Сосьедад, которое состоится 24 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|12.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 1
|22.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 2
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 1
|14.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 4
|2 : 0
|03.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 2
|27.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 0
|19.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 33
|3 : 0
|02.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 1
|04.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 0
|05.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 0