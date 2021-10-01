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Атлетико - Реал Сосьедад 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
24 Октября 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Ла Лига, 10-й тур
АтлетикоРеал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Реал Сосьедад, которое состоится 24 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
12.05.2021 Испания - Примера Тур 36 Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
22.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Атлетико М1 : 1Реал Сосьедад
14.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Реал Сосьедад2 : 0Атлетико М
03.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
27.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Атлетико М2 : 0Реал Сосьедад
19.04.2018 Испания - Примера Тур 33 Реал Сосьедад3 : 0Атлетико М
02.12.2017 Испания - Примера Тур 14 Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
04.04.2017 Испания - Примера Тур 30 Атлетико М1 : 0Реал Сосьедад
05.11.2016 Испания - Примера Тур 11 Реал Сосьедад2 : 0Атлетико М

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