Севилья - Леванте 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
24 Октября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Ла Лига, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Леванте, которое состоится 23 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Франсиско Хавьер Перейра Мехия
История личных встреч
|21.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 31
|0 : 1
|01.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 0
|15.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|21.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 1
|20.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 0
|26.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 21
|5 : 0
|23.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 6
|27.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 1
|15.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 0
|31.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 22
|3 : 1