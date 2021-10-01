Свернуть список

Севилья - Леванте 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
24 Октября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Ла Лига, 10-й тур
СевильяЛеванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Леванте, которое состоится 23 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Испания Франсиско Хавьер Перейра Мехия
История личных встреч
21.04.2021 Испания - Примера Тур 31 Леванте0 : 1Севилья
01.10.2020 Испания - Примера Тур 4 Севилья1 : 0Леванте
15.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Леванте1 : 1Севилья
21.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Севилья3 : 1Леванте
20.10.2019 Испания - Примера Тур 9 Севилья1 : 0Леванте
26.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Севилья5 : 0Леванте
23.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Леванте2 : 6Севилья
27.04.2018 Испания - Примера Тур 35 Леванте2 : 1Севилья
15.12.2017 Испания - Примера Тур 16 Севилья0 : 0Леванте
31.01.2016 Испания - Примера Тур 22 Севилья3 : 1Леванте

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close