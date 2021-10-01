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Бетис - Райо Вальекано 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
24 Октября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 10-й тур
БетисРайо Вальекано

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Райо Вальекано, которое состоится 24 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Андони Ираола
История личных встреч
23.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Райо Вальекано2 : 2 4 : 2Бетис
31.03.2019 Испания - Примера Тур 29 Райо Вальекано1 : 1Бетис
09.12.2018 Испания - Примера Тур 15 Бетис2 : 0Райо Вальекано
27.02.2016 Испания - Примера Тур 26 Бетис2 : 2Райо Вальекано
04.10.2015 Испания - Примера Тур 7 Райо Вальекано0 : 2Бетис
20.04.2014 Испания - Примера Тур 34 Райо Вальекано3 : 1Бетис
01.12.2013 Испания - Примера Тур 15 Бетис2 : 2Райо Вальекано
27.01.2013 Испания - Примера Тур 21 Райо Вальекано3 : 0Бетис
25.08.2012 Испания - Примера Тур 2 Бетис1 : 2Райо Вальекано
18.03.2012 Испания - Примера Тур 28 Райо Вальекано3 : 0Бетис

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