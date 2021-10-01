Бетис - Райо Вальекано 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
24 Октября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Райо Вальекано, которое состоится 24 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Андони Ираола
История личных встреч
|23.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 2
|31.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|09.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 0
|27.02.2016
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 2
|04.10.2015
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 2
|20.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 34
|3 : 1
|01.12.2013
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 2
|27.01.2013
|Испания - Примера
|Тур 21
|3 : 0
|25.08.2012
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 2
|18.03.2012
|Испания - Примера
|Тур 28
|3 : 0