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Хетафе - Сельта 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
25 Октября 2021, Понедельник. 22:00 МСК. Ла Лига, 10-й тур
ХетафеСельта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Сельта, которое состоится 25 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Сельта
Виго
Главные тренеры
Испания Кике Санчес Флорес
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
12.05.2021 Испания - Примера Тур 36 Сельта1 : 0Хетафе
23.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Хетафе1 : 1Сельта
07.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Хетафе0 : 0Сельта
03.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Сельта0 : 1Хетафе
09.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Хетафе3 : 1Сельта
01.10.2018 Испания - Примера Тур 7 Сельта1 : 1Хетафе
19.02.2018 Испания - Примера Тур 24 Хетафе3 : 0Сельта
21.09.2017 Испания - Примера Тур 5 Сельта1 : 1Хетафе
27.02.2016 Испания - Примера Тур 26 Хетафе0 : 1Сельта
02.10.2015 Испания - Примера Тур 7 Сельта0 : 0Хетафе

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