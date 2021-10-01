Хетафе - Сельта 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
25 Октября 2021, Понедельник. 22:00 МСК. Ла Лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Сельта, которое состоится 25 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Сельта
Виго
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
|12.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|23.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
|07.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 27
|0 : 0
|03.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 1
|09.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 23
|3 : 1
|01.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 1
|19.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 0
|21.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 1
|27.02.2016
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 1
|02.10.2015
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 0