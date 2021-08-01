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Салернитана - Эмполи 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
23 Октября 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия)
СалернитанаЭмполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Эмполи, которое состоится 23 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
Италия Стефано Колантуоно
Италия Аурелио Андреацолли
История личных встреч
07.05.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 37 Салернитана2 : 0Эмполи
17.01.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 18 Эмполи5 : 0Салернитана
24.07.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 36 Салернитана2 : 4Эмполи
21.12.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 17 Эмполи1 : 1Салернитана
29.03.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 33 Эмполи2 : 0Салернитана
28.10.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 12 Салернитана2 : 1Эмполи

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