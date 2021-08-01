Салернитана - Эмполи 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
23 Октября 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Эмполи, которое состоится 23 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Стефано Колантуоно
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|07.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 37
|2 : 0
|17.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 18
|5 : 0
|24.07.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 36
|2 : 4
|21.12.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 17
|1 : 1
|29.03.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 33
|2 : 0
|28.10.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 12
|2 : 1