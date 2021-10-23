Сассуоло - Венеция 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
23 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Антонио Ди Мартино (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Венеция, которое состоится 23 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Венеция
Венеция
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Паоло Дзанетти