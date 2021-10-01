Болонья - Милан 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
23 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Милан, которое состоится 23 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Милан
Милан
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|30.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 2
|21.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|2 : 0
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 34
|5 : 1
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 3
|06.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 1
|18.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 0
|29.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 2
|10.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1
|21.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 37
|3 : 0
|08.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 1