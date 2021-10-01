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Болонья - Милан 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
23 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия)
БолоньяМилан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Милан, которое состоится 23 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Милан
Милан
Главные тренеры
Сербия Синиша Михайлович
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
30.01.2021 Италия - Серия А Тур 20 Болонья1 : 2Милан
21.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Милан2 : 0Болонья
18.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Милан5 : 1Болонья
08.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Болонья2 : 3Милан
06.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Милан2 : 1Болонья
18.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Болонья0 : 0Милан
29.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Болонья1 : 2Милан
10.12.2017 Италия - Серия А Тур 16 Милан2 : 1Болонья
21.05.2017 Италия - Серия А Тур 37 Милан3 : 0Болонья
08.02.2017 Италия - Серия А Тур 18 Болонья0 : 1Милан

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