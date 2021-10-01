Свернуть список

Аталанта - Удинезе 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
24 Октября 2021, Воскресенье. 13:30 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия)
АталантаУдинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Удинезе, которое состоится 24 октября 2021 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Лука Готти
История личных встреч
03.04.2021 Италия - Серия А Тур 29 Аталанта3 : 2Удинезе
20.01.2021 Италия - Серия А Тур 10 Удинезе1 : 1Аталанта
28.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Удинезе2 : 3Аталанта
27.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Аталанта7 : 1Удинезе
29.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Аталанта2 : 0Удинезе
09.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Удинезе1 : 3Аталанта
31.03.2018 Италия - Серия А Тур 30 Аталанта2 : 0Удинезе
29.10.2017 Италия - Серия А Тур 11 Удинезе2 : 1Аталанта
07.05.2017 Италия - Серия А Тур 35 Удинезе1 : 1Аталанта
11.12.2016 Италия - Серия А Тур 16 Аталанта1 : 3Удинезе

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close