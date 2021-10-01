Аталанта - Удинезе 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
24 Октября 2021, Воскресенье. 13:30 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Удинезе, которое состоится 24 октября 2021 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Лука Готти
История личных встреч
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 29
|3 : 2
|20.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 3
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|7 : 1
|29.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 0
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 3
|31.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 0
|29.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1
|07.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
|11.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 3