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Фиорентина - Кальяри 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
ФиорентинаКальяри

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Кальяри, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Вальтер Маццарри
История личных встреч
12.05.2021 Италия - Серия А Тур 36 Кальяри0 : 0Фиорентина
10.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Фиорентина1 : 0Кальяри
08.07.2020 Италия - Серия А Тур 31 Фиорентина0 : 0Кальяри
10.11.2019 Италия - Серия А Тур 12 Кальяри5 : 2Фиорентина
15.03.2019 Италия - Серия А Тур 28 Кальяри2 : 1Фиорентина
21.10.2018 Италия - Серия А Тур 9 Фиорентина1 : 1Кальяри
13.05.2018 Италия - Серия А Тур 37 Фиорентина0 : 1Кальяри
22.12.2017 Италия - Серия А Тур 18 Кальяри0 : 1Фиорентина
12.03.2017 Италия - Серия А Тур 28 Фиорентина1 : 0Кальяри
23.10.2016 Италия - Серия А Тур 9 Кальяри3 : 5Фиорентина

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