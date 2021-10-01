Фиорентина - Кальяри 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Кальяри, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Вальтер Маццарри
История личных встреч
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 0
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 0
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 12
|5 : 2
|15.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 1
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 1
|22.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 1
|12.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 0
|23.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 9
|3 : 5