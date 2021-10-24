Верона - Лацио 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Лацио, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 1
|12.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 2
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 5
|05.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 17
|0 : 0
|19.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 0
|24.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 3
|11.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 25
|5 : 2
|27.09.2015
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 2
|22.03.2015
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 0
|30.10.2014
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1