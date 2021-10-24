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Верона - Лацио 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
ВеронаЛацио

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Лацио, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Лацио
Рим
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
11.04.2021 Италия - Серия А Тур 30 Верона0 : 1Лацио
12.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Лацио1 : 2Верона
26.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Верона1 : 5Лацио
05.02.2020 Италия - Серия А Тур 17 Лацио0 : 0Верона
19.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Лацио2 : 0Верона
24.09.2017 Италия - Серия А Тур 6 Верона0 : 3Лацио
11.02.2016 Италия - Серия А Тур 25 Лацио5 : 2Верона
27.09.2015 Италия - Серия А Тур 6 Верона1 : 2Лацио
22.03.2015 Италия - Серия А Тур 28 Лацио2 : 0Верона
30.10.2014 Италия - Серия А Тур 9 Верона1 : 1Лацио

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