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Герта - Боруссия М 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
23 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
ГертаБоруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Боруссия М, которое состоится 23 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Венгрия Паль Дардаи
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
10.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 28 Герта2 : 2Боруссия М
12.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия М1 : 1Герта
27.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 34 Боруссия М2 : 1Герта
21.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 17 Герта0 : 0Боруссия М
09.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия М0 : 3Герта
22.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 4 Герта4 : 2Боруссия М
07.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия М2 : 1Герта
18.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 12 Герта2 : 4Боруссия М
05.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 27 Боруссия М1 : 0Герта
04.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 10 Герта3 : 0Боруссия М

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