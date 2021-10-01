Герта - Боруссия М 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
23 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Боруссия М, которое состоится 23 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
|Паль Дардаи
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 2
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 1
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 0
|09.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 3
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|4 : 2
|07.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 1
|18.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 4
|05.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 0
|04.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|3 : 0