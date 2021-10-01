Лейпциг - Гройтер Фюрт 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
23 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лейпциг - Гройтер Фюрт, которое состоится 23 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Джесси Марш
|Штефан Лайтль
История личных встреч
|19.12.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 19
|1 : 2
|03.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 2
|2 : 2
|24.05.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 34
|2 : 0
|12.12.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 17
|0 : 1