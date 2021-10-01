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Арминия - Боруссия Д 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
23 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
АрминияБавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Боруссия Д, которое состоится 23 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Германия Франк Крамер
Германия Марко Розе
История личных встреч
27.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия Д3 : 0Арминия
31.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Арминия0 : 2Боруссия Д
16.05.2009 Германия - Бундеслига Тур 33 Боруссия Д6 : 0Арминия
06.12.2008 Германия - Бундеслига Тур 16 Арминия0 : 0Боруссия Д
10.05.2008 Германия - Бундеслига Тур 33 Арминия2 : 2Боруссия Д
07.12.2007 Германия - Бундеслига Тур 16 Боруссия Д6 : 1Арминия
30.03.2007 Германия - Бундеслига Тур 27 Арминия1 : 0Боруссия Д
04.11.2006 Германия - Бундеслига Тур 10 Боруссия Д1 : 1Арминия

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