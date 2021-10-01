Арминия - Боруссия Д 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
23 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Боруссия Д, которое состоится 23 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
|Франк Крамер
|Марко Розе
История личных встреч
|27.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|3 : 0
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 2
|16.05.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|6 : 0
|06.12.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|0 : 0
|10.05.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|2 : 2
|07.12.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|6 : 1
|30.03.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 0
|04.11.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 1