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Кёльн - Байер 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
КельнБайер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Байер, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
17.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Байер3 : 0Кёльн
16.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Кёльн0 : 4Байер
17.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Байер3 : 1Кёльн
14.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Кёльн2 : 0Байер
18.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Кёльн2 : 0Байер
28.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 10 Байер2 : 1Кёльн
13.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 33 Байер2 : 2Кёльн
21.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 16 Кёльн1 : 1Байер
10.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 29 Кёльн0 : 2Байер
07.11.2015 Германия - Бундеслига Тур 12 Байер1 : 2Кёльн

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