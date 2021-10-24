Кёльн - Байер 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Байер, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|3 : 0
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 4
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 1
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 0
|18.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|2 : 0
|28.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|2 : 1
|13.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|2 : 2
|21.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1
|10.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 2
|07.11.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 2