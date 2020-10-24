Штутгарт - Унион 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
24 Октября 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Унион, которое состоится 24 октября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Урс Фишер
История личных встреч
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 1
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 2
|27.05.2019
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 0
|23.05.2019
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|2 : 2
|24.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 30
|3 : 1
|20.11.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 13
|1 : 1