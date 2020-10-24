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Штутгарт - Унион 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
24 Октября 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
ШтутгартУнион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Унион, которое состоится 24 октября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Унион
Берлин
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
17.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Унион2 : 1Штутгарт
15.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Штутгарт2 : 2Унион
27.05.2019 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Унион0 : 0Штутгарт
23.05.2019 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Штутгарт2 : 2Унион
24.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 30 Штутгарт3 : 1Унион
20.11.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 13 Унион1 : 1Штутгарт

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