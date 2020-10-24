Бохум - Айнтрахт 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
24 Октября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Айнтрахт, которое состоится 24 октября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Томас Райс
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|25.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 0
|26.03.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 2
|01.11.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 1
|16.05.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|2 : 0
|06.12.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|4 : 0
|08.03.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 1
|21.09.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 0
|21.04.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|0 : 3
|17.11.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|4 : 3