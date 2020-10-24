Свернуть список

Бохум - Айнтрахт 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
24 Октября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
ГертаАйнтрахт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Айнтрахт, которое состоится 24 октября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
Германия Томас Райс
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
25.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд Айнтрахт Ф2 : 0Бохум
26.03.2010 Германия - Бундеслига Тур 28 Бохум1 : 2Айнтрахт Ф
01.11.2009 Германия - Бундеслига Тур 11 Айнтрахт Ф2 : 1Бохум
16.05.2009 Германия - Бундеслига Тур 33 Бохум2 : 0Айнтрахт Ф
06.12.2008 Германия - Бундеслига Тур 16 Айнтрахт Ф4 : 0Бохум
08.03.2008 Германия - Бундеслига Тур 23 Айнтрахт Ф1 : 1Бохум
21.09.2007 Германия - Бундеслига Тур 6 Бохум0 : 0Айнтрахт Ф
21.04.2007 Германия - Бундеслига Тур 30 Айнтрахт Ф0 : 3Бохум
17.11.2006 Германия - Бундеслига Тур 13 Бохум4 : 3Айнтрахт Ф

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close