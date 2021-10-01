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Тондела - Порту 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
23 Октября 2021, Суббота. 20:00 МСК. Примейра, 9-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
ТонделааПорту

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Порту, которое состоится 23 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тондела
Тондела
Порту
Порту
Главные тренеры
Испания Пако Аестаран
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
10.04.2021 Португалия - Примейра Тур 26 Тондела0 : 2Порту
13.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Порту2 : 1Тондела
05.12.2020 Португалия - Примейра Тур 9 Порту4 : 3Тондела
09.07.2020 Португалия - Примейра Тур 31 Тондела1 : 3Порту
16.12.2019 Португалия - Примейра Тур 14 Порту3 : 0Тондела
23.02.2019 Португалия - Примейра Тур 23 Тондела0 : 3Порту
28.09.2018 Португалия - Примейра Тур 6 Порту1 : 0Тондела
20.01.2018 Португалия - Примейра Тур 19 Порту1 : 0Тондела
13.08.2017 Португалия - Примейра Тур 2 Тондела0 : 1Порту
17.02.2017 Португалия - Примейра Тур 22 Порту4 : 0Тондела

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