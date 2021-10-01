Тондела - Порту 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
23 Октября 2021, Суббота. 20:00 МСК. Примейра, 9-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Порту, которое состоится 23 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тондела
Тондела
Порту
Порту
Главные тренеры
|Пако Аестаран
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|10.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|0 : 2
|13.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|05.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|4 : 3
|09.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 3
|16.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|3 : 0
|23.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 3
|28.09.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|1 : 0
|20.01.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 0
|13.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 1
|17.02.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|4 : 0