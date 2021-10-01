Спортинг - Морейренсе 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
23 Октября 2021, Суббота. 22:30 МСК. Примейра, 9-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Морейренсе, которое состоится 23 октября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|05.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|1 : 1
|28.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|2 : 1
|06.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|0 : 0
|08.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|1 : 0
|19.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|2 : 1
|12.08.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|1 : 3
|27.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 0
|23.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|1 : 1
|12.02.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|2 : 3
|10.09.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|3 : 0