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Спортинг - Морейренсе 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
23 Октября 2021, Суббота. 22:30 МСК. Примейра, 9-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия)
СпортингМорейренсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Морейренсе, которое состоится 23 октября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
05.04.2021 Португалия - Примейра Тур 25 Морейренсе1 : 1Спортинг
28.11.2020 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг2 : 1Морейренсе
06.07.2020 Португалия - Примейра Тур 1 Морейренсе0 : 0Спортинг
08.12.2019 Португалия - Примейра Тур 13 Спортинг1 : 0Морейренсе
19.01.2019 Португалия - Примейра Тур 18 Спортинг2 : 1Морейренсе
12.08.2018 Португалия - Примейра Тур 1 Морейренсе1 : 3Спортинг
27.02.2018 Португалия - Примейра Тур 24 Спортинг1 : 0Морейренсе
23.09.2017 Португалия - Примейра Тур 7 Морейренсе1 : 1Спортинг
12.02.2017 Португалия - Примейра Тур 21 Морейренсе2 : 3Спортинг
10.09.2016 Португалия - Примейра Тур 4 Спортинг3 : 0Морейренсе

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