Визела - Бенфика 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия), вместимость: 6565
24 Октября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Примейра, 9-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела, которое состоится 24 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Альваро Пачеко
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
|23.11.2019
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|1 : 2
|03.01.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 2
|4 : 0