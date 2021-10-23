Нант - Клермон 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
23 Октября 2021, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Клермон, которое состоится 23 октября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Клермон
Клермон-Ферран
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Паскаль Гастьен