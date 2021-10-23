Лилль - Брест 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
23 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Брест, которое состоится 23 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Брест
Брест
Главные тренеры
|Жослен Гурвеннек
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 0
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 2
|06.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 0
|31.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 2
|10.11.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 0
|07.04.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|3 : 1
|27.11.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 0
|19.03.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 2
|07.11.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|3 : 1