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Лилль - Брест 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
23 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
ЛилльБрест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Брест, которое состоится 23 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Брест
Брест
Главные тренеры
Франция Жослен Гурвеннек
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
14.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 25 Лилль0 : 0Брест
08.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Брест3 : 2Лилль
06.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Лилль1 : 0Брест
31.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 30 Брест1 : 2Лилль
10.11.2012 Франция - Лига 1 Тур 12 Лилль1 : 0Брест
07.04.2012 Франция - Лига 1 Тур 31 Брест3 : 1Лилль
27.11.2011 Франция - Лига 1 Тур 15 Лилль2 : 0Брест
19.03.2011 Франция - Лига 1 Тур 28 Брест1 : 2Лилль
07.11.2010 Франция - Лига 1 Тур 12 Лилль3 : 1Брест

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