Марсель - ПСЖ 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
24 Октября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - ПСЖ, которое состоится 24 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 2
|13.01.2021
|Суперкубок Франции
|Финал
|2 : 1
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 1
|27.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|4 : 0
|17.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 1
|28.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 2
|28.02.2018
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 0
|25.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|3 : 0
|22.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|2 : 2
|26.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 5