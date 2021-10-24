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Марсель - ПСЖ 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
24 Октября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
МарсельПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - ПСЖ, которое состоится 24 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
07.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 24 Марсель0 : 2ПСЖ
13.01.2021 Суперкубок Франции Финал ПСЖ2 : 1Марсель
13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 ПСЖ0 : 1Марсель
27.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 ПСЖ4 : 0Марсель
17.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 29 ПСЖ3 : 1Марсель
28.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 11 Марсель0 : 2ПСЖ
28.02.2018 Кубок Франции 1/4 финала ПСЖ3 : 0Марсель
25.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 27 ПСЖ3 : 0Марсель
22.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 10 Марсель2 : 2ПСЖ
26.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 27 Марсель1 : 5ПСЖ

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