Монако - Монпелье 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
24 Октября 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Монпелье, которое состоится 24 октября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
|15.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|2 : 3
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 1
|14.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 0
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|3 : 1
|10.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 2
|01.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 2
|31.01.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 0
|13.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 0
|29.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|07.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 2