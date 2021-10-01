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Монако - Монпелье 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
24 Октября 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
МонакоМонпелье

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Монпелье, которое состоится 24 октября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Франция Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
15.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 20 Монпелье2 : 3Монако
18.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 7 Монако1 : 1Монпелье
14.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 25 Монако1 : 0Монпелье
05.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 9 Монпелье3 : 1Монако
10.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 24 Монпелье2 : 2Монако
01.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 15 Монако1 : 2Монпелье
31.01.2018 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Монако2 : 0Монпелье
13.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 20 Монпелье0 : 0Монако
29.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 8 Монако1 : 1Монпелье
07.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 24 Монпелье1 : 2Монако

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