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Ницца - Лион 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
24 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
НиццаЛион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лион, которое состоится 24 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Лион
Лион
Главные тренеры
Франция Кристоф Галтье
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
23.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 38 Лион2 : 3Ницца
19.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Ницца1 : 4Лион
02.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 22 Ницца2 : 1Лион
30.01.2020 Кубок Франции 1/8 финала Ницца1 : 2Лион
23.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 14 Лион2 : 1Ницца
10.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 24 Ницца1 : 0Лион
31.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 4 Лион0 : 1Ницца
19.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 38 Лион3 : 2Ницца
26.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 14 Ницца0 : 5Лион
20.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 38 Лион3 : 3Ницца

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