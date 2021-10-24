Ницца - Лион 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
24 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лион, которое состоится 24 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Лион
Лион
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Петер Бош
История личных встреч
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|2 : 3
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 4
|02.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|2 : 1
|30.01.2020
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2
|23.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 1
|10.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 0
|31.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|0 : 1
|19.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|3 : 2
|26.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|0 : 5
|20.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|3 : 3