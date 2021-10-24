Ланс - Метц 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Метц, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Метц
Метц
Главные тренеры
|Франк Эз
|Фредерик Антонетти
История личных встреч
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|2 : 2
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 0
|09.02.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 24
|0 : 0
|01.09.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 6
|2 : 0
|28.08.2018
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|08.01.2017
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 0
|13.05.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 38
|1 : 0
|01.08.2015
|Франция - Лига 2
|Тур 1
|0 : 0
|18.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|3 : 1
|29.11.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 0