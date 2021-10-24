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Ланс - Метц 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
ЛансМетц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Метц, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Метц
Метц
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Фредерик Антонетти
История личных встреч
14.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 29 Ланс2 : 2Метц
19.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Метц2 : 0Ланс
09.02.2019 Франция - Лига 2 Тур 24 Ланс0 : 0Метц
01.09.2018 Франция - Лига 2 Тур 6 Метц2 : 0Ланс
28.08.2018 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Ланс1 : 1 3 : 5Метц
08.01.2017 Кубок Франции 1/32 финала Ланс2 : 0Метц
13.05.2016 Франция - Лига 2 Тур 38 Ланс1 : 0Метц
01.08.2015 Франция - Лига 2 Тур 1 Метц0 : 0Ланс
18.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 33 Метц3 : 1Ланс
29.11.2014 Франция - Лига 1 Тур 15 Ланс2 : 0Метц

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