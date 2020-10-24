Ренн - Страсбург 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Страсбург, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 0
|27.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 1
|25.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 2
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|0 : 2
|02.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 4
|06.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|2 : 1
|18.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 1
|26.04.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|3 : 0
|08.12.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|3 : 0