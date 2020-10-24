Свернуть список

Ренн - Страсбург 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
РеннСтрасбур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Страсбург, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Жюльен Стефан
История личных встреч
14.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 29 Ренн1 : 0Страсбург
27.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 Страсбург1 : 1Ренн
25.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 3 Страсбург0 : 2Ренн
18.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 37 Страсбург0 : 2Ренн
02.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 15 Ренн1 : 4Страсбург
06.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 36 Ренн2 : 1Страсбург
18.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 13 Страсбург2 : 1Ренн
26.04.2008 Франция - Лига 1 Тур 35 Ренн3 : 0Страсбург
08.12.2007 Франция - Лига 1 Тур 17 Страсбург3 : 0Ренн

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close