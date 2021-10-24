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Лорьян - Бордо 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
ЛорьянБордо

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Бордо, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Бордо
Бордо
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Швейцария Владимир Петкович
История личных встреч
25.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 34 Лорьян4 : 1Бордо
09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Бордо2 : 1Лорьян
20.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 38 Лорьян1 : 1Бордо
28.02.2017 Кубок Франции 1/8 финала Бордо2 : 1Лорьян
05.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 12 Бордо2 : 1Лорьян
07.05.2016 Франция - Лига 1 Тур 37 Бордо3 : 0Лорьян
12.01.2016 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Бордо2 : 0Лорьян
04.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 9 Лорьян3 : 2Бордо
02.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 35 Лорьян0 : 0Бордо
06.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 17 Бордо3 : 2Лорьян

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