Лорьян - Бордо 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Бордо, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Бордо
Бордо
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Владимир Петкович
История личных встреч
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|4 : 1
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 1
|20.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 1
|28.02.2017
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|05.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 1
|07.05.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|3 : 0
|12.01.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|04.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|3 : 2
|02.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|0 : 0
|06.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|3 : 2