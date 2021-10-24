Реймс - Труа 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Труа, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Труа
Труа
Главные тренеры
|Оскар Гарсия
|Лоран Батлес
История личных встреч
|12.05.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 37
|2 : 0
|19.12.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 19
|2 : 0
|16.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 1
|05.12.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 1
|09.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|4 : 2
|27.10.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 1