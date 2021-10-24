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Реймс - Труа 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
РеймсТруа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Труа, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Труа
Труа
Главные тренеры
Испания Оскар Гарсия
Франция Лоран Батлес
История личных встреч
12.05.2017 Франция - Лига 2 Тур 37 Труа2 : 0Реймс
19.12.2016 Франция - Лига 2 Тур 19 Реймс2 : 0Труа
16.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 34 Труа2 : 1Реймс
05.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 17 Реймс1 : 1Труа
09.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 28 Труа4 : 2Реймс
27.10.2012 Франция - Лига 1 Тур 10 Реймс1 : 1Труа

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