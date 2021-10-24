Аякс - ПСВ 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
24 Октября 2021, Воскресенье. 17:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 10-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПСВ, которое состоится 24 октября 2021 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|07.08.2021
|Суперкубок Нидерландов
|Финал
|0 : 4
|28.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|1 : 1
|10.02.2021
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1
|10.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|2 : 2
|02.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|1 : 0
|22.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|1 : 1
|27.07.2019
|Суперкубок Нидерландов
|Финал
|2 : 0
|31.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|3 : 1
|23.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|3 : 0
|15.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 31
|3 : 0