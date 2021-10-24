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Аякс - ПСВ 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
24 Октября 2021, Воскресенье. 17:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 10-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
АяксПСВ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПСВ, которое состоится 24 октября 2021 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
07.08.2021 Суперкубок Нидерландов Финал Аякс0 : 4ПСВ Эйндховен
28.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 ПСВ Эйндховен1 : 1Аякс
10.02.2021 Кубок Нидерландов 1/4 финала Аякс2 : 1ПСВ Эйндховен
10.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Аякс2 : 2ПСВ Эйндховен
02.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Аякс1 : 0ПСВ Эйндховен
22.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 ПСВ Эйндховен1 : 1Аякс
27.07.2019 Суперкубок Нидерландов Финал Аякс2 : 0ПСВ Эйндховен
31.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Аякс3 : 1ПСВ Эйндховен
23.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 ПСВ Эйндховен3 : 0Аякс
15.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 ПСВ Эйндховен3 : 0Аякс

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