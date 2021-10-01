Оренбург - Динамо Москва 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
26 Октября 2021, Вторник. 15:00 МСК. Кубок России 2021/2022
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Динамо Москва, которое состоится 26 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России по футболу 2021/22, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Сандро Шварц
История личных встреч
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 1
|05.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|2 : 0
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 0
|02.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России: «Оренбург» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.