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Оренбург - Динамо Москва 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
26 Октября 2021, Вторник. 15:00 МСК. Кубок России 2021/2022
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия)
РостовДинамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Динамо Москва, которое состоится 26 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России по футболу 2021/22, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Динамо М0 : 1Оренбург
05.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Оренбург2 : 0Динамо М
16.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Оренбург1 : 0Динамо М
02.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Динамо М2 : 0Оренбург
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России: «Оренбург» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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