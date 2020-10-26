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Металлург - ЦСКА 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Металлург (Липецк, Россия), вместимость: 11000
26 Октября 2021, Вторник. 17:00 МСК. Кубок России 2021/2022
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
МеталлургЦСКА

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлург - ЦСКА, которое состоится 26 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России по футболу 2021/22, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлург Лп
Липецк
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Иванович Машнин
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России: «Металлург» (Липецк) — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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