Металлург - ЦСКА 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Металлург (Липецк, Россия), вместимость: 11000
26 Октября 2021, Вторник. 17:00 МСК. Кубок России 2021/2022
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлург - ЦСКА, которое состоится 26 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России по футболу 2021/22, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлург Лп
Липецк
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Сергей Иванович Машнин
|Алексей Владимирович Березуцкий
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России: «Металлург» (Липецк) — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.