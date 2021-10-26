Металлист 1925 - Александрия 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Металлург (Липецк, Россия), вместимость: 11000
26 Октября 2021, Вторник. 19:30 МСК. Кубок Украины 2021/2022, 1/8 Финала
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Александрия, которое состоится 26 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины по футболу 2021/22, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Александрия
Александрия
Главные тренеры
|Валерий Сергеевич Кривенцов
|Юрий Владимирович Гура