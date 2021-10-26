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Арсенал - Лидс 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
26 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Кубок Английской лиги 2021/2022, 1/8 Финала
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
АрсеналЛидс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лидс, которое состоится 26 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Английской лиги по футболу 2021/22, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
14.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Арсенал4 : 2Лидс Юнайтед
22.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Лидс Юнайтед0 : 0Арсенал
06.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал1 : 0Лидс Юнайтед
09.01.2012 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал1 : 0Лидс Юнайтед

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