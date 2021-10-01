Челси - Саутгемптон 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
26 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Кубок Английской лиги 2021/2022, 1/8 Финала
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Саутгемптон, которое состоится 26 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Английской лиги по футболу 2021/22, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|3 : 1
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 3
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 2
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 4
|02.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 0
|07.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 3
|22.04.2018
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 0
|14.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 3
|16.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 0