Алавес - Эльче 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
26 Октября 2021, Вторник. 20:00 МСК. Ла Лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Эльче, которое состоится 26 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Хавьер Ревилья Кальеха
|Фран Эскриба
История личных встреч
|11.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 36
|0 : 2
|18.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 2
|23.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 35
|0 : 0
|21.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 14
|0 : 1