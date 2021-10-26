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Алавес - Эльче 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
26 Октября 2021, Вторник. 20:00 МСК. Ла Лига, 11-й тур
АлавесЭльче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Эльче, которое состоится 26 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
Испания Фран Эскриба
История личных встреч
11.05.2021 Испания - Примера Тур 36 Эльче0 : 2Алавес
18.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Алавес0 : 2Эльче
23.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 35 Алавес0 : 0Эльче
21.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 14 Эльче0 : 1Алавес

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