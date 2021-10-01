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Эспаньол - Атлетик 26 Октября прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
26 Октября 2021, Вторник. 22:00 МСК. Ла Лига, 11-й тур
ЭспаньолАтлетик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Атлетик, которое состоится 26 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Испания Висенте Перис Морено
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
25.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Эспаньол1 : 1Атлетик Б
30.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Атлетик Б3 : 0Эспаньол
08.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Атлетик Б1 : 1Эспаньол
05.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Эспаньол1 : 0Атлетик Б
20.05.2018 Испания - Примера Тур 38 Атлетик Б0 : 1Эспаньол
14.01.2018 Испания - Примера Тур 19 Эспаньол1 : 1Атлетик Б
04.04.2017 Испания - Примера Тур 30 Атлетик Б2 : 0Эспаньол
06.11.2016 Испания - Примера Тур 11 Эспаньол0 : 0Атлетик Б
20.03.2016 Испания - Примера Тур 30 Эспаньол2 : 1Атлетик Б
08.11.2015 Испания - Примера Тур 11 Атлетик Б2 : 1Эспаньол

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