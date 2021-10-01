Эспаньол - Атлетик 26 Октября прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
26 Октября 2021, Вторник. 22:00 МСК. Ла Лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Атлетик, которое состоится 26 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Висенте Перис Морено
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|25.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 1
|30.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 11
|3 : 0
|08.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 1
|05.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 0
|20.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 1
|14.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 1
|04.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 0
|06.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 11
|0 : 0
|20.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 1
|08.11.2015
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 1