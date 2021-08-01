Венеция - Салернитана 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 7450
26 Октября 2021, Вторник. 19:30 МСК. Серия А, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Салернитана, которое состоится 26 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Стефано Колантуоно
История личных встреч
|17.04.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 34
|2 : 1
|27.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 15
|1 : 2
|03.03.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 27
|2 : 0
|19.10.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 8
|1 : 0
|09.06.2019
|Италия - Серия B
|Плей-офф за право остаться
|1 : 0 2 : 4
|05.06.2019
|Италия - Серия B
|Плей-офф за право остаться
|2 : 1
|30.03.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 30
|1 : 1
|04.11.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 11
|1 : 0
|20.01.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 22
|3 : 2
|26.08.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 1
|0 : 0