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Венеция - Салернитана 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 7450
26 Октября 2021, Вторник. 19:30 МСК. Серия А, 10-й тур
ВенецияСалернитана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Салернитана, которое состоится 26 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Стефано Колантуоно
История личных встреч
17.04.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 34 Салернитана2 : 1Венеция
27.12.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 15 Венеция1 : 2Салернитана
03.03.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 27 Салернитана2 : 0Венеция
19.10.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 8 Венеция1 : 0Салернитана
09.06.2019 Италия - Серия B Плей-офф за право остаться Венеция1 : 0 2 : 4Салернитана
05.06.2019 Италия - Серия B Плей-офф за право остаться Салернитана2 : 1Венеция
30.03.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 30 Салернитана1 : 1Венеция
04.11.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 11 Венеция1 : 0Салернитана
20.01.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 22 Салернитана3 : 2Венеция
26.08.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 1 Венеция0 : 0Салернитана

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